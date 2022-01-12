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Здоровье12 января 2022 12:40

Сразу 26 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших с COVID-19 в регионе – 8329.
Герман Архаров
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С начала пандемии умерли 8329 человека с ковидом

С начала пандемии умерли 8329 человека с ковидом

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 26 пациентов с COVID-19. Все они скончались из-за коронавируса, сообщает оперштаб региона.

– С начала пандемии умерли 8329 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 878 человек, иные причины смерти – 1451 человек, – отметили в оперштабе.

При этом количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Их уже 123178, в том числе 10957 детей.