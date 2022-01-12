Стартовал прием заявок по программе «Стальное дерево» для жителей Заринска и края

Свои общественно полезные идеи жители Алтайского края могут предложить онлайн Фото: из архива компании

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» - объявляют о начале приема заявок для получения грантов по программе «Стальное дерево» в 2022 году. Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив активных жителей региона.

Свои общественно полезные идеи жители Алтайского края могут предложить онлайн. Для этого необходимо заполнить простую форму в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда.

Сбор предложений продлится до 28 февраля. Затем соискателям необходимо будет подготовить презентации для защиты своих проектов. Лучшие отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». Победителей объявят до 8 апреля.

«Мы приглашаем всех активных и неравнодушных стать участниками нашей программы, которая уже помогла реализовать более 200 социально важных проектов в шести регионах страны. Каждый из таких проектов изменил к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. И в этом году «Стальное дерево» поддержит самые яркие социальные инициативы. Важно, чтобы проект был реально осуществим в течение нескольких месяцев и решал действительно острую общественную проблему», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В этом году изменились размеры грантов программы. В зависимости от сложности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Получатели грантов должны завершить свои проекты в период от трех до девяти месяцев.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. В 2021 году к реализации были приняты семь проектов. Среди выбранных инициатив – организация детского коворкинг-центра для проведения коррекционно-развивающих занятий, открытие многофункциональной игровой площадки, оснащение вокальной студии, сенсорной комнаты для учеников начальных классов и другие. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» – социальный партнер НЛМК – направил около двух миллионов рублей.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из регионов поступило более 300 заявок. Проекты 2021 года помогли благоустроить общественные пространства, построить новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, провести культурные мероприятия.

Программа «Стальное дерево» действует шестой год, и сейчас ее социальные инициативы ее волонтеров реализуются уже в пяти регионах России. Работа над ними объединила около 30 000 человек. С начала программы на реализацию проектов направлено свыше 40 млн рублей.