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Происшествия12 января 2022 7:28

Из-за ДТП в Барнауле было парализовано движение трамваев

На полчаса движение трамваев №1, 2, 7, 10 остановилось в обе стороны
Герман Архаров
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Сейчас движение электротранспорта восстановлено

Сейчас движение электротранспорта восстановлено

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 12 января в Барнауле из-за ДТП было временно парализовано движение трамваев на проспекте Космонавтов, сообщает мэрия города.

– Сегодня в 13.21 на проспекте Космонавтов (остановка «Шинный завод») произошло столкновение трамвая №2 с автомобилем, – пояснили в горадминистрации.

Авария произошла по вине водителя автомобиля. На полчаса движение трамваев №1, 2, 7, 10 остановилось в обе стороны В настоящее время оно полностью восстановлено.