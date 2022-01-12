Из-за ДТП в Барнауле было парализовано движение трамваев

Сейчас движение электротранспорта восстановлено
Фото: Олег УКЛАДОВ
Днем 12 января в Барнауле из-за ДТП было временно парализовано движение трамваев на проспекте Космонавтов, сообщает мэрия города.
– Сегодня в 13.21 на проспекте Космонавтов (остановка «Шинный завод») произошло столкновение трамвая №2 с автомобилем, – пояснили в горадминистрации.
Авария произошла по вине водителя автомобиля. На полчаса движение трамваев №1, 2, 7, 10 остановилось в обе стороны В настоящее время оно полностью восстановлено.