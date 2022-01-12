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Общество12 января 2022 9:10

На Алтае прокуратура хочет добиться отставки главы района

Ранее к его декларации возникли вопросы
Герман Архаров
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Депутаты Тальменского райсовета ограничились предупреждением руководителю муниципалитета

Депутаты Тальменского райсовета ограничились предупреждением руководителю муниципалитета

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура настаивает на отставке главы Тальменского района. Ранее к его декларации возникли вопросы, пишет «Банкфакс».

– Ранее прокурор Алтайского края внес представление в Совет народных депутатов Тальменского района о применении к главе Сергею Самсоненко мер ответственности в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. В частности, в декларации руководителя муниципалитета о доходах за 2020 год вскрылся факт владения его супругой иностранными финансовыми инструментами, – отмечает издание.

В итоге депутаты Тальменского райсовета ограничились предупреждением руководителю муниципалитета.

В прокуратуре отметили, что рассматривают вопрос об оспаривании решения народных избранников.