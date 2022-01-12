287 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 287 человек, зараженных коронавирусом. Их общее число составляет 123178. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 12 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1599 человек.Кроме этого, 194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперативном штабе.

Количество тяжелобольных – 379, из них подключено к аппаратам ИВЛ –180. Минздравом края развернул 2755 коек, к кислороду подключены 2641.

Количество выздоровевших также растет, их уже 105804 человека.