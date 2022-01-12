Пляж на гребном канале появится в Барнауле

Гребной канал в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Гребной канал Барнаула уже в этом году станет не только чисто спортивным объектом, но и местом отдыха. Планы по строительству там пляжа будут реализованы.

Поводом для обсуждения послужила строка в Краевой адресной инвестиционной программе на 2022 год. Там значился подъезд к гребному каналу за 66 млн рублей. Но как оказалось, речь идет о строительстве пляжа.

- Если говорить образно, то есть сторона канала, где стоят трибуны, на другой стороне находится непосредственно школа гребли, а перешеек между ними будет намыт и там появится пляж. Этот объект должен стать местом притяжения и отдыха для наших земляков, - накануне во время пресс-конференции рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

После того, как проведут намыв или, проще говоря, организуют место для отдыха, появится и дорога. Но кроме этого на текущий год есть и спортивные планы. Так, по словам министра, в августе в Барнауле вновь пройдут коммерческие старты «Кубок чемпионов». Предполагается, что гребной канал посетят около 50 лучших каноистов и байдарочников мира.