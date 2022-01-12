Барнаульцы купили фальшивые деньги и расплатились в магазине

Фальшивая купюра Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле задержали подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые приобрели три денежных банкноты через интернет и планировали сбыть их на территории краевой столицы. В дальнейшем они сумели потратить одну купюру, расплатившись с продавцом в торговом павильоне за продукты, – отметили в ведомстве.

Во время обыска у задержанных изъяли две купюры с признаками подделки. Установлено, что они не являются билетами Центрального банка Российской Федерации. Также правоохранители изъяли банкноту, которой подозреваемые успели расплатиться.

Полицейские возбудили уголовное дело.