Пенсионер из Горно-Алтайска хранил наркотики в гараже

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские изъяли у 66-летнего жителя Горно-Алтайска более килограмма марихуаны. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Правоохранители пришли к горожанину домой, для проверки поступившей информации. Изначально мужчина отрицал наличие у него запрещенных веществ. Во время осмотра придомовой территории полицейские обнаружили у него в гараже коробку для обуви, в которой находился полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, внешне напоминающего высушенные части конопли, – отметили в ведомстве.

Вещество изъяли и направили для исследования экспертам. Они подтвердили, что оно является наркотическим – марихуаной, общей массой 1220 граммов.

Вскоре мужчину доставили доставлен в отдел полиции, где он признался, что заготовил марихуану для себя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».