Жителей Алтайского края предупредили о перерывах в трансляциях на ТВ и радио

Запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, FM-радиостанций Фото: Герман Архаров

17 января в Алтайском крае из-за ежеквартальной телевизионной профилактики запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, FM-радиостанций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Алтайский радиотелецентр РТРС проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение года.Профилактика предусматривает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков, антенно-фидерных устройств и прочистку оборудования, – добавили в пресс-службе.

Там добавили, что все плановые остановки вещания заранее согласовали с телеканалами и проходят, когда в эфире нет важных сообщений.

График перерывов в ТВ-трансляции можно найти в специальном разделе сайта ртрс.рф, а также в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».