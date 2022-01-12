На Алтае женщину осудили за смерть 8-летней девочки

Женщина утверждала, что постоянно наблюдала за детьми Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Калманского района признали виновной в причинении смерти по неосторожности 8-летней девочки. Об этом сообщает краевой Следком

– По данным следствия и суда, днем 6 июля 2021 года в одном из сел Калманского района осужденная на своем автомобиле повезла купаться на находящийся возле поселка пруд свою дочь и двух ее подруг. При этом женщина не спросила у родителей детей разрешения на поездку и привезла их на место, не предназначенное для купания, – отметили в ведомстве.

Оставив девочек в водоеме без присмотра, женщина села в свою машину. По информации СУ СК, она знала, что дети не умеют плавать. Вскоре 8-летняя девочка, подруга дочери женщины, скрылась под водой и утонула.

Во время предварительного следствия женщина не признала вину и утверждала, что постоянно наблюдала за детьми. Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.