Судьбу барнаульского спорткомплекса «Обь» решит губернатор Томенко

Спорткомплекс сохранит свой первоначальный профиль Фото: Олег УКЛАДОВ

Дальнейшую судьбу спортивного комплекса «Обь» в Барнауле определит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Спорткомплекс сохранит свой первоначальный профиль. Об этом на пресс-конференции 12 января заявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

– Никакого повода для беспокойства нет: зашел партнер, который обладает гораздо большим ресурсом в сравнении с предыдущим, – сказал министр

Он подчеркнул, что решение о том, кто будет заниматься спортивным комплексом в будущем, остается за губернатором Виктором Томенко.

Ранее около 49% акций спорткомплекса «Обь» приобрел бизнесмен Евгений Ракшин.