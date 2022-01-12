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Общество12 января 2022 1:30

12 января в Алтайском крае прогнозируют до -17 градусов

В Барнауле ожидается до -14 градусов
Герман Архаров
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В отдельных районах небольшой снег

В отдельных районах небольшой снег

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 12 января, в Алтайском крае столбики термометров покажут -12…-17 градусов, по югу местами до -7 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 12 января будет -12…-14 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.