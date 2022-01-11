Новым замом главы руководителя департамента по вопросам внутренней политики алтайского правительства стал Андрей Некрасов

О Некрасове известно, что он окончил педагогический институт в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известного имя нового заместителя главы руководителя департамента по вопросам внутренней политики алтайского правительства. Это 54-летний политтехнолог Андрей Некрасов, работавший ранее в Алтайском крае, Республике Алтай, а также Новосибирске, Иркутске, пишет Политсибру.

- Ранее пост занимал Александр Рыбаков, но в конце 2021 года он возглавил аппарат региональной Общественной палаты. По данным источников «Политсибру», его уход связан с внутренним конфликтом в политическом блоке правительства, - пишет издание.

О Некрасове известно, что он окончил педагогический институт в Барнауле. На Алтае несколько лет активно сотрудничал с ЛДПР. Несколько лет назад он пытался попасть в гордуму Барнаула от партии «Родина», но не смог зарегистрироваться.