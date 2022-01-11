Житель Нижегородской области растлил 13-летнюю девочку с Алтая

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

25-летний парень из Нижегородской области растлил 13-летнюю девочку с Алтая. Он вел с ней интимную переписку, отправлял ей откровенные фотографии и вынудил собеседницу сделать несколько пикантных снимков, сообщает краевой следственный комитет.

- В период с февраля по май 2021 года обвиняемый, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей, под вымышленным именем стал переписываться с девочкой из Алтайского края, которой на тот момент было 13 лет, - пишет ведомство.

Мужчина полностью признал вину, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.