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Общество11 января 2022 9:58

Житель Нижегородской области растлил 13-летнюю девочку с Алтая

За интимную переписку с подростком он может лишиться свободы на срок от 3 до 8 лет
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

25-летний парень из Нижегородской области растлил 13-летнюю девочку с Алтая. Он вел с ней интимную переписку, отправлял ей откровенные фотографии и вынудил собеседницу сделать несколько пикантных снимков, сообщает краевой следственный комитет.

- В период с февраля по май 2021 года обвиняемый, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей, под вымышленным именем стал переписываться с девочкой из Алтайского края, которой на тот момент было 13 лет, - пишет ведомство.

Мужчина полностью признал вину, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.