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Происшествия11 января 2022 11:41

Сотрудника алтайского УФСИН уличили в получении взятки

Осужденный передал ему 30 тысяч рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Самое строго наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Самое строго наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудника краевого УФСИН уличили в получении взятки – он должен был закрыть глаза на то, что осужденный нарушит возложенные на него судом обязанности по явке в контролирующий орган, сообщает краевой следственный комитет.

- В декабре 2021 года подозреваемый лично получил часть взятки в размере 30 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы в 200 тысяч рублей от подконтрольного ему условно-осужденного лица, - пишет ведомство.

Преступление квалифицировали по ч.5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Самое строго наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.