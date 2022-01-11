На Алтае зарегистрировано 279 новых случаев коронавируса

Сейчас в госпиталях находятся 1611 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки, по данным на 11 января, выявлено 279 новых случаев заболевания. За это же время скончались 25 человек, сообщает оперативный штаб по ковиду.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 122 891 человек, в т. ч. 10 932 детей. Выздоровели 105 491 человек (+235). Умерли 8 303 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 852 человек (+25), - говорится в сводке.

Сейчас в госпиталях находятся 1611 человек, из них в тяжелом состоянии – 373, к аппаратам ИВЛ подключены 182 пациента.