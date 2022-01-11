На Алтае естественная убыль населения составила 22077 человек

Тенденция увеличения числа умерших, наблюдающаяся в Алтайском крае, также характерна для регионов Сибирского федерального округа и РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выросла естественная убыль населения. За 11 месяцев 2021 года в крае родился 17401 ребенок, 39478 человек – скончались, сообщает краевой Минсоцзащиты со ссылкой на Росстат.

- Тенденция увеличения числа умерших, наблюдающаяся в Алтайском крае, также характерна для регионов Сибирского федерального округа и РФ, - говорится в сводке.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года уровень смертности увеличился на 5815 человек. Таким образом, за январь-ноябрь 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 22077 человек (в январе-ноябре 2020 года – 15529 человек).