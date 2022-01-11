Алтайские депутаты разработали поправки к законопроекту о QR-кодах

депутаты должны проголосовать за поправки Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского заксобрания разработали поправки к одобренному в первом чтении законопроекту о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в частности о QR-кодах и ограничениях), об этом говорится на сайте АКЗС.

- Проект постановления, который направлен сегодня депутатам, и «за» или «против» которого они должны проголосовать, сопровождается перечнем таких поправок от Алтайского краевого законодательного собрания, - говорится в сообщении регионального парламента.

Алтайские депутаты предлагают дополнить перечень документации справкой о наличии медицинских противопоказаний к прививке и титре антител, не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов, установить на федеральном уровне перечень объектов, для посещения которых требуется предъявление QR-кода и прочие.

Голосование по дополнениям среди народных избранников продлится до 13 января.