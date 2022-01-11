В Рубцовске с 1 июля предельная цена составит 2600,38 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля в Барнауле, Бийске и Рубцовске вырастут цены на отопление. Потребители «Барнаульской генерации» будут платить 2241,44 рублей, хотя максимальное значение, установленное решением управления Алтайского края по тарифам, составит 2552,81 рублей за гигакалорию, пишет Алтапресс.

- В Рубцовске с 1 июля предельная цена составит 2600,38 рублей («Южная тепловая станция»). Фактически, по соглашению с местной властью, в первом полугодии «гига» будет стоить 2 266,43 рублей, во втором — 2 364,43. Увеличение с 1 июля — на 4,3%, - пишет издание.

Предельная цена на тепло в Бийске составит 2248,58 рублей, но фактически гигакалория будет стоить в первом полугодии 1 846,92 рублей, а во втором — 1 982,11 рублей.