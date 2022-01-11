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Общество11 января 2022 4:27

В Барнауле 19-летний парень попался на фиктивной постановке на учет мигрантов

Фактически никто из приезжих по указанному адресу не проживал
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Факт выявил участковый

Факт выявил участковый

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19-летний парень организовал фиктивную постановку на учет приезжих из стран ближнего зарубежья. Он прописал у себя несколько человек, которые в реальности там не проживали, сообщает краевое управление МВД.

- Адрес фиктивной постановки на учет иностранных граждан был выявлен участковым уполномоченным отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу, - рассказали полицейские

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства).