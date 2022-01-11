В Барнауле 19-летний парень попался на фиктивной постановке на учет мигрантов

Факт выявил участковый Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19-летний парень организовал фиктивную постановку на учет приезжих из стран ближнего зарубежья. Он прописал у себя несколько человек, которые в реальности там не проживали, сообщает краевое управление МВД.

- Адрес фиктивной постановки на учет иностранных граждан был выявлен участковым уполномоченным отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу, - рассказали полицейские

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства).