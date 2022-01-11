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Происшествия11 января 2022 3:41

У драгдилера из ЗАТО Сибирский изъяли крупную партию наркотиков

У 35-летнего мужчины обнаружено 18 свертков с синтетикой
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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У мужчины изъяли наркотики

У мужчины изъяли наркотики

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали распространителя наркотиков из ЗАТО Сибирский, у которого изъяли крупную партию синтетики массой 17,04 грамма, рассказали полицейские.

- У подозреваемого 35-летнего жителя ЗАТО Сибирский полицейские изъяли 18 свертков с синтетическим наркотическим средством, - пишет краевое управление МВД.

Мужчина приехал в Барнаул, остановившись в гостинице. Он делал закладки в городе на протяжении полутора недель. Ранее задержанный мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, сбыт наркотических средств и другие преступления.