У драгдилера из ЗАТО Сибирский изъяли крупную партию наркотиков

У мужчины изъяли наркотики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали распространителя наркотиков из ЗАТО Сибирский, у которого изъяли крупную партию синтетики массой 17,04 грамма, рассказали полицейские.

- У подозреваемого 35-летнего жителя ЗАТО Сибирский полицейские изъяли 18 свертков с синтетическим наркотическим средством, - пишет краевое управление МВД.

Мужчина приехал в Барнаул, остановившись в гостинице. Он делал закладки в городе на протяжении полутора недель. Ранее задержанный мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, сбыт наркотических средств и другие преступления.