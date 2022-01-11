На Алтае мужчина застрелил знакомого из самодельного ружья

По данному факту следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе 46-летний мужчина застрелил знакомого из самодельного ружья. От полученных ран 49-летний пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает краевой следственный комитет.

- Вечером 6 января 2022 года потерпевший находился в гостях у местного жителя в одном из поселков Павловского района. В результате обвиняемый, взяв самодельное огнестрельное устройство, несколько раз выстрелил в гостя, - рассказали в ведомстве.

Известно, что ЧП произошло в ходе ссоры на фоне распития алкоголя. Сейчас обвиняемый находится под стражей.