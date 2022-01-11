Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 2:32

В Барнауле на каникулах задержали 58 нетрезвых водителей

По их вине травмировались два человека
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
10 из них ранее уже были оштрафованы за аналогичное правонарушение

10 из них ранее уже были оштрафованы за аналогичное правонарушение

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле во время новогодних каникул были задержаны 58 нетрезвых водителей, 10 из них ранее уже были оштрафованы за аналогичное правонарушение, пишет городская администрация со ссылкой на Госавтоинспекцию.

- По вине таких водителей в двух ДТП травмировались 2 человека. Всего в период с 1 по 9 января 2022 года на дорогах города Барнаула произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил травмы, в том числе 4 несовершеннолетних, - пишет мэрия.

Большинство аварий связано со столкновением транспорта или наездом на пешеходов. За весь год по вине пьяных водителей произошло 59 ДТП, в которых 9 человек погибли и 87 травмированы.