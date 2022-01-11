В Барнауле на каникулах задержали 58 нетрезвых водителей

10 из них ранее уже были оштрафованы за аналогичное правонарушение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле во время новогодних каникул были задержаны 58 нетрезвых водителей, 10 из них ранее уже были оштрафованы за аналогичное правонарушение, пишет городская администрация со ссылкой на Госавтоинспекцию.

- По вине таких водителей в двух ДТП травмировались 2 человека. Всего в период с 1 по 9 января 2022 года на дорогах города Барнаула произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил травмы, в том числе 4 несовершеннолетних, - пишет мэрия.

Большинство аварий связано со столкновением транспорта или наездом на пешеходов. За весь год по вине пьяных водителей произошло 59 ДТП, в которых 9 человек погибли и 87 травмированы.