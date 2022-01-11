Барнаульцы пожаловались на аварийную крышу дома

По результатам экспертизы кровля признана аварийной. Фото: со страницы vk.com/barneos22

Жители Барнаула пожаловались на аварийную крушу дома по адресу Антона Петрова, 230. По их словам, над подъездом повис кусок бетона на арматуре и угрожает упасть кому-то на голову, пишет паблик «Барнаул 22» со ссылкой на горожанку Ларису Иванову.

- По результатам экспертизы кровля признана аварийной. Происходит обрушение карнизной плиты, - говорят очевидцы.

Жильцы уточняют, что ремонт кровли запланирован лишь на 2028 год, но в квартирах на верхних этажах из-за протекания крыши вода бежит даже из люстры и розеток, что приводит к замыканию электропроводки.