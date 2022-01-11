В Троицком районе при пожаре погибла женщина

В сгоревшем доме обнаружено тело. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Троицком районе при пожаре погибла 66-летняя женщина. ЧП произошло еще 6 января, сейчас следственный комитет проводит проверку, пишет ведомство.

- В вечернее время 6 января 2022 года в одном из сел Троицкого района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара было обнаружено тело 66-летней хозяйки дома, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники комитета провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы, чтобы выяснить в результате чего погибла пенсионерка.