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Происшествия11 января 2022 1:39

В Троицком районе при пожаре погибла женщина

Следователи проводят проверку
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В сгоревшем доме обнаружено тело.

В сгоревшем доме обнаружено тело.

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Троицком районе при пожаре погибла 66-летняя женщина. ЧП произошло еще 6 января, сейчас следственный комитет проводит проверку, пишет ведомство.

- В вечернее время 6 января 2022 года в одном из сел Троицкого района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара было обнаружено тело 66-летней хозяйки дома, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники комитета провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы, чтобы выяснить в результате чего погибла пенсионерка.