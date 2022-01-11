Девять претендентов пытались купить землю под «барнаульским разломом»

"Разлом снесли, позже там появилась кофейня. Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

В Барнауле прошли торги, на которых разыграли участок земли, где ранее находился скандальный «барнаульский разлом» - возведенное здание, которое поссорившиеся владельцы буквально распилили надвое. На лот претендовали 9 участников, пишет «Толк».

- В декабре в Барнауле прошли торги, на которых разыграли участок земли на ул. Партизанской, 60, площадью 638 кв. метров. Их провели в рамках процедуры банкротства прежнего собственника Алексея Аболымова, - пишет издание.

Победителем стала компания «СД-Инвест», которая выкупила участок за 22,17 млн рублей. Это почти в 2,5 раза больше стартовой цены.