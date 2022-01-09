В Бийске недалеко от кладбища продают особняк за 53 млн рублей

Кирпичный дом состоит из двух этажей Фото: Анна Перевощикова

В Бийске выставили на продажу коттедж неподалеку от Зареченского кладбища. Как сообщает “Бийский рабочий”, его стоимость оценили в 53 млн рублей.

Кирпичный дом состоит из двух этажей. Общая площадь составляет 570 квадратных метров. Также продавец предлагает купить надворные постройки и нежилые помещения рядом - баню с бассейном, два гаража, котельную, летнюю кухню, домик для охраны и дом с погребом. Кроме этого, на территории есть две артезианские скважины и три канализационных колодца. Площадь всего комплекса составляет почти 69 соток.

Как уточнил автор объявления, здание и территорию возле него можно приобрести для бизнеса.