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Общество9 января 2022 10:52

В Бийске недалеко от кладбища продают особняк за 53 млн рублей

Стоимость объекта в несколько раз выше, чем у других подобных коттеджей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Кирпичный дом состоит из двух этажей

Кирпичный дом состоит из двух этажей

Фото: Анна Перевощикова

В Бийске выставили на продажу коттедж неподалеку от Зареченского кладбища. Как сообщает “Бийский рабочий”, его стоимость оценили в 53 млн рублей.

Кирпичный дом состоит из двух этажей. Общая площадь составляет 570 квадратных метров. Также продавец предлагает купить надворные постройки и нежилые помещения рядом - баню с бассейном, два гаража, котельную, летнюю кухню, домик для охраны и дом с погребом. Кроме этого, на территории есть две артезианские скважины и три канализационных колодца. Площадь всего комплекса составляет почти 69 соток.

Как уточнил автор объявления, здание и территорию возле него можно приобрести для бизнеса.