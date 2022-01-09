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Общество9 января 2022 10:38

Почти 600 человек спасли пожарные извещатели за 2021 год в Алтайском крае

Почти 80% техногенных возгораний происходит в частных жилых домах
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Алтайские спасатели призвали жителей региона оборудовать дом пожарными извещателями

Алтайские спасатели призвали жителей региона оборудовать дом пожарными извещателями

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели призвали жителей региона оборудовать дом пожарными извещателями. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, благодаря им в прошлом году спасли почти 600 человек, в том числе 245 детей.

- По статистике, около 80 % всех техногенных пожаров происходит в частных жилых домах. Зачастую причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем, неисправность бытовых электронагревательных устройств, а также использование кустарных обогревателей, - отметили в министерстве.

С 1 марта прошлого года все строящееся жилье должно быть оборудовано дымовыми извещателями. Стоит отметить, что для некоторых категорий граждан установка данного оборудования бесплатна, программа действует в России с 2018 года.