25 фактов смерти от ковида подтвердили за сутки в Алтайском крае

С начала пандемии скончались 8252 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали еще 25 смертей от коронавируса. Как отметили в краевом оперштабе, за все время пандемии умерли 8252 больных ковидом.

Общая статистика по заболеваемости на 9 января выглядит следующим образом:

- 122327 заболевших;

- 105002 выздоровевших;

- 8252 умерших: 6801 - от ковида, 1451 - по другим причинам;

- 1654 пациента с ковидом и 202 с пневмонией лечатся в ковидариях;

- 392 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 167 - на ИВЛ;

- 15 бессимптомников и 149 пациентов с ковидом находятся под амбулаторным наблюдением;

- 1051547 человек полностью привиты от ковида, 56785 - получили первую прививку, 58447 - ревакцинировались.