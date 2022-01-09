Первый скоростной поезд “Ласточка” начнет курсировать в 2023 году

Сейчас уже решены все технические вопросы, Фото: Олег УКЛАДОВ

Чиновники озвучили новый прогноз касательно запуска скоростного поезда “Ласточка” между Барнаулом и Новосибирском. Как пишет amic.ru со ссылкой на замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, это может произойти в 2023 году.

Изначально планировалось, что первый поезд отправится в путь уже в декабре 2020 года, но затем дату перенесли. Сейчас уже решены технические вопросы, осталось только решить, где возвести депо для обслуживания поездов, установить тарифы и выстроить логистику.

- У нас всё готово. Абсолютно всё. Уже договорились губернаторы обоих регионов, мы составили расписание. Завод может в год выпускать только 360 вагонов. На нас не хватает. В РЖД предлагают для начала провести модернизацию депо в Омске. На это необходимо около 110 миллионов рублей, - отметил Дмитрий Коровин.

Для запуска рейса региону нужны три вагона Siemens, два из которых будут курсировать между городами, а другом - находиться в запасе. Кстати, в будущем могут продлить маршрут до станции Тягун Заринского района.