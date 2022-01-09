Несколько точек по сбору елок открыты в Барнауле

Горожане могут сдать деревья после новогодних праздников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле работают стационарные точки по сбору елок, оставшихся после новогодних праздников. Как напомнили в городской администрации, собранные деревья отправят на переработку.

Стационарные точки работают по следующим адресам:

- до 25 января - у гипермаркетов «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и на Павловском тракте,192а/1 (у летнего павильона «Сад»);

- 22 января - с 11:00 до 13:00: Площадь Октября («Зеленый сквер»), ТРЦ « Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а), Балтийская, 53, Площадь Народная. C 11:30 до 13:30 - ТРЦ «ОГНИ».

Также к участию в акции приглашают управляющие компании и ТСЖ. Связаться с координаторами можно по следующим номерам 89955085836 и 89132628173.

Часть елок отдадут на подкормку животным, другие - на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF.