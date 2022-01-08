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Общество8 января 2022 11:45

В излюбленных местах алтайских рыбаков проводятся профилактические рейды

Барнаульцев просят соблюдать правила поведения на льду
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Участники рейдов провели 16 профилактических бесед

Участники рейдов провели 16 профилактических бесед

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 8 января, городские спасатели вместе с сотрудниками Научногородокской сельской администрации Ленинского района провели профилактические рейды в местах традиционного лова рыбы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

– Участники рейдов провели 16 профилактических бесед, выдали 22 памятки о правилах поведения и опасностях на льду. Барнаульцев просят соблюдать простые, но жизненно важные правила поведения на льду, – отмечают в горадминистрации.

Так, рыбакам не следует выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в непогоду. Не стоит проверять прочность льда ударом ноги или другими подручными средствами. Если после первого сильного удара проступила воды, это свидетельствует о том, что лед слишком тонкий. Передвигаться по нему запрещено. Выход и выезд на автомобилях на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается.