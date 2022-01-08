В Алтайском крае выявили 286 новых заболевших коронавирусом

На сегодняшний день в крае насчитывается 386 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 286 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за все время пандемии превысило 122 тысячи. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 8 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1681 человек, – рассказали в оперштабе.

Также в ковидных госпиталях лечатся 203 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На сегодняшний день в крае насчитывается 386 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ –180.