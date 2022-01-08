В центре Барнаула продают двухуровневую квартиру за 12 млн рублей

Фото: скриншот с сайта "Авито"

В центре Барнаула выставили на продажу двухуровневую четырехкомнатную квартиру площадью в 200 «квадратов». Стоимость недвижимости продавец оценил в 12 млн рублей. Объявление выставили на сайте «Авито».

– Квартира в собственности более 5 лет, обременений нет. Выгодное предложение для большой, дружной семьи, – сказано в объявлении.

Отмечается, что окна квартиры выходят на школьный стадион, а соседние жилые дома находятся на приличном расстоянии. На первом уровне расположена просторная кухня-столовая, гостиная, санузел, ванная, сауна. На втором размещены три спальни, гардеробная, а также санузел с душевой кабиной