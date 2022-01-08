Алтайский край держится в пятерке национального экологического рейтинга

Алтайский край получил 66 баллов из 100 Фото: Анна СЕМИНА

По итогам осени 2021 года Алтайский край вновь оказался в пятерке национального экологического рейтинга, сообщает пресс-служба правительства региона. Оценку проводит Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» каждый сезон.

– По сравнению с летом 2021 года Алтайский край в природоохранном индексе прибавил 1 балл и получил 66 баллов из 100, – отметили в пресс-службе правительства.

Алтайский край занял пятое место. Обогнал его соседний регион – Республика Алтай, который получил бронзу. Лидером рейтинга стала Тамбовская область.

При оценке результаты придороохранной, промышленно-экологической и социально-экологической деятельности в регионе