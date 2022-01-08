После новогодних каникул в Барнауле заработает новый детский сад №279

В детском саду работают музыкальный и спортивный залы, изостудия Фото: пресс-службы администрации Барнаула

10 января в Барнауле откроется новый детский сад №279 по адресу ул. Фурманова, 22. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

–Новый детский сад рассчитан на 140 воспитанников. В нем предусмотрено 6 возрастных групп, в том числе для детей до трех лет –40 мест (2 группы). С 10 числа из реорганизованного детского сада №34 перейдут сюда 88 воспитанников, вновь принятых ребят – 52, – рассказали в пресс

При необходимости в учреждении могут принять еще 25 детей, из них десять – младше трех лет.

В детском саду работают музыкальный и спортивный залы, изостудия. Также с детьми будет заниматься педагог-психолог и учитель-логопед. В учреждении обустроен методический кабинет, есть современный медблок. Детский сад оборудован необходимыми приспособлениями для детей с ОВЗ: здесь есть пандус, лифт для инвалидов-колясочников, специальная туалетная комната. Для безопасности воспитанников в помещениях установлены видеокамеры, предусмотрена тревожная кнопка, вход – по домофону. Все группы оснащены стационарными воздухоочистителями.