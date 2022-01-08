В Алтайский край пришло потепление до +3 градусов

В отдельных районах пройдет небольшой снег. Фото: Татьяна Гейнрих

8 января в Алтайский край пришло потепление. В южных районах столбик термометра днем покажет до +3 градусов. Такие данные предоставили синоптики регионального Гидрометцентра. В целом по краю температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

– В отдельных районах небольшой снег, по западу местами слабая метель. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица, – рассказали в краевом ЦГМС.

Ветер подует южный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с.

В Барнауле 8 января температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер – южный, 4-9 м/с.