На Алтае за 2021 год 92 спортсмена были удостоены звания «Мастер спорта России»

12 человек из них занимаются аэробикой, по девять - пауэрлифтингом и спортивной гимнастикой Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Алтайском крае за 2021 год 92 спортсмена были удостоены звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Отметим, что 12 человек из них занимаются аэробикой, по девять - пауэрлифтингом и спортивной гимнастикой. Также удостоены звания по восемь пловцов, самбистов. По пять спортсменов, занимающихся универсальным боем и художественной гимнастикой, стали мастерами спорта.

Добавим, что всего норматив выполнили представители 29 видов спорта, в том числе и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

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