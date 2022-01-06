Подросток врезался в бетонное ограждение при спуске с горы на Алтае

Несовершеннолетний катался на сноутюбе на горе Тугая Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай проводят проверку по сообщению о травмировании подростка. Мальчик катался на горе Тугая на сноутюбе, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Днем 4 января в Горно-Алтайске подросток вместе с другом катался в необорудованном средствами безопасности месте. В итоге один из детей на большой скорости врезался в бетонное ограждение и получил травмы, а второму мальчику удалось спрыгнуть и избежать столкновения.

- Медицинские работники бригады скорой медицинской помощи доставили ребенка в республиканскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В настоящее время жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, - отметили в следственном управлении.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято решение.