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Происшествия6 января 2022 11:24

Подросток врезался в бетонное ограждение при спуске с горы на Алтае

Он катался на сноутюбе на горе Тугая
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Несовершеннолетний катался на сноутюбе на горе Тугая

Несовершеннолетний катался на сноутюбе на горе Тугая

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай проводят проверку по сообщению о травмировании подростка. Мальчик катался на горе Тугая на сноутюбе, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Днем 4 января в Горно-Алтайске подросток вместе с другом катался в необорудованном средствами безопасности месте. В итоге один из детей на большой скорости врезался в бетонное ограждение и получил травмы, а второму мальчику удалось спрыгнуть и избежать столкновения.

- Медицинские работники бригады скорой медицинской помощи доставили ребенка в республиканскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В настоящее время жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, - отметили в следственном управлении.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято решение.