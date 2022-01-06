Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 января 2022 9:16

Меньше 300 зараженных ковидом выявили за сутки на Алтае

Всего с начала пандемии было подтверждено 121467 случаев заболевания новой инфекцией
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили 293 случая заражения коронавирусом

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили 293 случая заражения коронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили 293 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Общая статистика по заболеваемости на 6 января 2022 выглядит следующим образом:

- 121467 зараженных;

- 103933 выздоровевших;

- 8178 умерших: 6727 - от ковида (плюс 24 за сутки), 1451 - по иным причинам;

- 1048741 человек полностью привиты, 57831 - получил первую прививку, 58211 - вакцинировались повторно;

- 1650 больных ковидом и 207 пациентов с пневмонией лечатся в госпиталях;

- 378 человек находятся находятся в тяжелом состоянии.