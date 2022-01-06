В Барнауле молодой человек спас ребенка и сам оказался под колесами авто

Парня увезли на карете скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле родители семилетнего мальчика ищут молодого парня, который спас их ребенка от удара автомобиля. Как пишет отец ребенка Дмитрий Королев в паблике “Барнаул 22”, 21-летний Павел укрыл школьника своим телом, чтобы защитить.

По словам отца мальчика, ребенок переходил дорогу в неположенном месте в районе остановки “Столовая “Бия”. Это и увидел неравнодушный барнаулец и бросился на помощь. Правда, он сам угодил под колеса машины и получил травмы, а также растерял документы и личные вещи на месте аварии. Водитель автомобиля с места ДТП уехал, а пострадавшему вызвали скорую помощь.

- Парня зовут Манаков Павел Андреевич, нам нужно связаться с его родителями, родственниками, кто бы ему мог передать документы, личные вещи и отблагодарить чем сможем такого замечательного человека, который ценой своей жизни не испугался, а спас моего маленького сына, которому, если бы не он, не исполнилось 8 лет, - подчеркнул отец мальчика.