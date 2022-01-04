26 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Заболевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 26 пациентов с COVID-19. Все они скончались из-за коронавируса, пишет оперштаб региона.

– Общее число умерших с коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 8129 , в том числе 6678 случаев от COVID-19, 1451 – иные причины смерти, – добавили в оперативном штабе.

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также продолжает расти. С начала пандемии в регионе их число составляет 120855 человек, в том числе 10728 детей.