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Здоровье4 января 2022 10:24

26 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших с COVID-19 в регионе – 8129.
Герман Архаров
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Заболевших также становится больше

Заболевших также становится больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 26 пациентов с COVID-19. Все они скончались из-за коронавируса, пишет оперштаб региона.

– Общее число умерших с коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 8129 , в том числе 6678 случаев от COVID-19, 1451 – иные причины смерти, – добавили в оперативном штабе.

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также продолжает расти. С начала пандемии в регионе их число составляет 120855 человек, в том числе 10728 детей.