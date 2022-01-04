Мужчина с очень короткой стрижкой пропал на Алтае

Пропавший мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Бийске пропал 39-летний Алексей Винаков, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

– Местонахождение Алексея Винакова неизвестно с 23 декабря, – отметили волонтеры.

Приметы пропавшего мужчины: рост 182 см, телосложение худощавое глаза светло-карие, волосы темные, очень короткая стрижка

Мужчина был одет: серая куртка, темно-синие штаны, черные кроссовки, темная шапка, черные перчатки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно и бесплатно)