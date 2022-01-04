Более 300 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Количество тяжелобольных – 382, из них подключено к аппаратам ИВЛ –164 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 331 человека, зараженного COVID-19. Общее число инфицированных составляет 120855. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 4 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1673 человека. Кроме этого, 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперативном штабе.

Количество тяжелобольных – 382, из них подключено к аппаратам ИВЛ –164.

Количество выздоровевших с начала пандемии в крае составляет 102635.