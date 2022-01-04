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Общество4 января 2022 6:36

В Бийске ребенок получил травму, катаясь с горки

Ему помогли медики
Герман Архаров
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ребенку помогли медики

Ребенку помогли медики

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске ребенок получил травму, когда катался с горки на бублике. Об этом очевидцы написали в группе chp.biysk в Instagram.

– Ребенок лет 12-ти катался на бублике и ударился в столб, сломал ногу, – пишет пользователь.

По словам женщины, ребенок кричал и корчился от боли, его нога распухла. Через некоторое время на место ЧП прибыли медики.

– Когда они приехали, то отказались идти за ребенком. Нам сказали несите его сами, кинув родителям какой то кусок похожий на палатку, – утверждает очевидец.