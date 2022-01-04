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Общество4 января 2022 5:34

В центре Барнаула произошла коммунальная авария

Вода вышла на поверхность
Герман Архаров
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Воду в доме не отключали

Воду в доме не отключали

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром во вторник, 4 января, в Барнауле произошла коммунальная авария. Об этом на своей странице Facebook написал общественник Константин Емешин.

– Сегодня в 6 утра традиционно решил умыться, но из кранов лишь тонкая струйка воды, – отметил барнаулец.

Выяснилось, что у дома по адресу Красноармейский проспект, 63 произошел выход воды на поверхность.

В мэрии «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали, что зафиксировали повреждение трубопровода диаметром 400 мм, воду в доме не отключали. На месте работают специалисты, вода больше не выходит на поверхность.