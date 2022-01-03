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Звезды3 января 2022 9:46

Ксения Собчак заявила, что ее хотели утопить в Катуни

Вышло снятое на Алтае интервью Собчак с известной блогершей Блиновской
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Ксения Собчак заявила, что ее собирались утопить в ледяной Катуни. Об этом она рассказала в своем Instagram, анонсируя интервью, снятое на Алтае, с блогершей Еленой Блиновской.

- Признаюсь, это был не самый простой разговор. Мне и «в рожу плюнуть» собирались, и в ледяной Катуни утопить, - пишет Собчак.

Выпуск сняли еще этим летом, когда Блиновская праздновала в Республике Алтай свой день рождения, потратив на это 200 млн рублей. Блогер известна тем, что создала популярный курс «Марафон желаний», превратив его в империю с многомиллионным оборотом.