Ксения Собчак заявила, что ее хотели утопить в Катуни

Ксения Собчак заявила, что ее собирались утопить в ледяной Катуни. Об этом она рассказала в своем Instagram, анонсируя интервью, снятое на Алтае, с блогершей Еленой Блиновской.

- Признаюсь, это был не самый простой разговор. Мне и «в рожу плюнуть» собирались, и в ледяной Катуни утопить, - пишет Собчак.

Выпуск сняли еще этим летом, когда Блиновская праздновала в Республике Алтай свой день рождения, потратив на это 200 млн рублей. Блогер известна тем, что создала популярный курс «Марафон желаний», превратив его в империю с многомиллионным оборотом.