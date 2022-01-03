На Алтае 14 пьяных водителей отстранили от управления автомобилями

В общей сложности за это время было выявлено 211 нарушений правил дорожного движения. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай в новогоднюю ночь полицейские отстранили от управления транспортом 14 пьяных водителей, еще 11 человек попались на том, что ездили без прав — они их не имели или были лишены, сообщает региональное МВД.

- На охрану общественного порядка в новогоднюю ночь было задействовано 90 сотрудников полиции, 25 военнослужащих Управления Росгвардии, а также 25 представителей добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казачества, - рассказали полицейские

В общей сложности за это время было выявлено 211 нарушений правил дорожного движения.