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Общество3 января 2022 8:56

На Алтае 14 пьяных водителей отстранили от управления автомобилями

Еще у 11 человек попались на том, что ездили без прав — не имели их или были лишены
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В общей сложности за это время было выявлено 211 нарушений правил дорожного движения.

В общей сложности за это время было выявлено 211 нарушений правил дорожного движения.

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай в новогоднюю ночь полицейские отстранили от управления транспортом 14 пьяных водителей, еще 11 человек попались на том, что ездили без прав — они их не имели или были лишены, сообщает региональное МВД.

- На охрану общественного порядка в новогоднюю ночь было задействовано 90 сотрудников полиции, 25 военнослужащих Управления Росгвардии, а также 25 представителей добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казачества, - рассказали полицейские

В общей сложности за это время было выявлено 211 нарушений правил дорожного движения.