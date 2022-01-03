На Алтае за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

В тяжелом состоянии остаются 405 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае общее число умерших от коронавируса составило 8103 человека, 24 из них скончались за последние сутки. Данные на 3 января опубликовал оперативный штаб по коронавирусу.

- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1750 человек. Еще 199 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - говорится в сводке.

В тяжелом состоянии остаются 405 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ –171.