Два человека погибли в ДТП на Алтае

За двое суток нового 2022 года на дорогах Алтайского края зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека — оба пешеходы, которые находились на проезжей части в темное время без цели перехода дороги, сообщает Госавтоинспекция

- За двое суток нового 2022 года на дорогах Алтайского края зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 7 получили ранения, сообщает ведомство.

Первый случай наезда на пешехода произошел 1 января в селе Красногорском в 2.45 ночи. За рулем «Тойота Спринтер» был 23-летний водитель. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Аналогичная трагедия произошла 2 января на 54 км автодороги «Катунское-Красный Яр-Алтайское-граница Республики Алтай». 55-летний водитель на «Тойота Калдина» сбил 52-летнего пешехода, который скончался до приезда скорой помощи.